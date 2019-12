Lazio, l'amore di Immobile per questo gruppo: “Big family” - FOTO

“Favoloso”. Così ha definito il gruppo che si è formato in questa Lazio il ds Igli Tare. Un pensiero raccolto e diramato tramite social da uno dei senatori dello spogliatoio, il capocannoniere della Serie A: “Non ci sono parole. Big family”, ha scritto Ciro Immobile su Instagram. Una famiglia in grado di far emozionare da tre anni e mezzo a questa parte il suo allenatore, oltre che centinaia di migliaia di tifosi biancocelesti. Uomini prima che pedine nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi: è questo che, anche nella serata trionfale di Riyad, ha fatto la differenza. È questo che ha reso la Lazio più grande della Juventus due volte nel giro di un paio di settimane. L'auspicio è che sia solo l'inizio di qualcosa di ancora più grande. Qualcosa di favoloso, come il rapporto che lega tra loro questi ragazzi.

