Lazio, la Binance è un vero portafortuna: "Buona la prima" - FOTO

Che il nuovo main sponsor non sia un vero e proprio portafortuna? La Lazio scende in campo contro l'Inter con la nuova partnership Binance sulla maglia. Il trionfo sui nerazzurri è prossimo tant'è che i biancocelesti vinceranno in rimonta con le reti di Immobile, Felipe Anderson e l'incornata vincente di Milinkovic. Il tabellino sigla 3-1 per la Lazio e ad oggi il club ne è sempre più convinto che l'esordio con Binance abbia portato fortuna. La società ha da poco postato tramite il proprio canale social una foto che ritrae il grido del Sergente e lo scatto del numero uno della Lazio. "Buona la prima" si legge nel post. Chissà se lo sponsor avrà effetto positivo anche nei prossimi match...