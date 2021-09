Lazio, la foto di Immobile e i complimenti di Jessica. E 433… - FOTO

Il capitano della Lazio, Ciro Immobile è in forma smagliante. Il bomber biancoceleste si allena duramente per dare il meglio di se in campo e aiutare la squadra, non solo segnando. Il bel fisico dell’attaccante della Lazio non sfugge a nessuno tanto meno agli occhi della moglie Jessica che oggi tramite una storia su Instagram, postata sul suo profilo ufficiale, ha sottolineato la forma smagliante del marito. La foto che lo ritrae evidenzia i muscoli della gamba del giocatore accompagnata dalle parole: “Mamma mia Amore”. Non solo Jessica ha notato il fisico prestante del marito anche la nota pagina di Instagram 433 che postato la stessa foto accompagnata dall’emoticon degli occhi e di una gamba come a dire “Guardate”.

