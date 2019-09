Lazio, la gioia di Adekanye per il debutto in Serie A: il post social - FOTO

Una domenica di festa per la Lazio che strapazza con un poker il Genoa. Emozione doppia per Bobby Adekanye, che nel finale ha rilevato Ciro Immobile, facendo registrare il suo esordio in Serie A. Su Instagram il giovane olandese ha esternato tutta la sua gioia: "Felice del mio debutto in Serie A e del fatto che la squadra ieri ha raccolto i 3 punti. I tifosi sono stati grandiosi, grazie a tutti voi". Appuntamento al primo gol...

