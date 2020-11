Lazio, la gioia social di Muriqi: "Ottima partita, vittoria importante" - FT

Un passo alla volta per Vedat Muriqi, che si sta integrando sempre di più nel mondo Lazio. Nella magica serata di ieri anche lui trova spazio negli ultimi 10 minuti di gioco. Buone impressioni per l'ex Fenerbache che si dà da fare, cercando anche la gioia del gol che purtroppo non arriva per un soffio. Nonostante un inizio di stagione non del tutto esaltante, Inzaghi continua a credere in lui e lo getta nella mischia al posto di Ciro Immobile. Adesso Muriqi vuole guadagnarsi la fiducia di tutti. Le capacità ci sono, ora deve solo sbloccarsi. Nel frattempo esulta sui social la vittoria di Champions: "Ottima partita, vittoria importante".