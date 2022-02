Lazio, la società celebra Zaccagni in stile San Valentino - FOTO

Lazio, che divertimento. La squadra di Maurizio Sarri ha trionfato sul Bologna con il rigore trasformato da Ciro Immobile e la splendida doppietta di Mattia Zaccagni, la prima in biancoceleste. Notevole come l'ex Verona, dopo il periodo leggermente buio a causa dei vari infortuni riscontrati dal suo arrivo nella Capitale, sia totalmente rinato. Tra strappi, velocità, assist, dribbling e gol Mattia Zaccagni sta diventando un vero asso per Maurizio Sarri. A pochi giorni da San Valentino la società scherza con il proprio arciere e sui social scrive: "Lascia che la freccia colpisca i nostri cuori!".