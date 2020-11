Lazio, la società scalpita: “Accendete le luci, è tornata la Champions League” - VIDEO

Il conto alla rovescia sta per terminare. Questa sera la Lazio ospita lo Zenit per la quarta giornata del girone F di Champions League. Sarà uno scontro importante per entrambe le compagini. I biancocelesti sono al secondo posto a -1 dal Borussia Dortmund capolista. I russi, invece, sono il fanalino di coda del girone con 1 punto guadagnato in 3 partite. La società capitolina ha deciso di suonare la carica suoi canali social con il trailer della gara: "Riaccendete le luci. La Champions League è tornata allo Stadio Olimpico".