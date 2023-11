Lazio, la società suona la carica: "Torna la Champions League!" - FOTO

Servirà una reazione forte dopo l'amaro ko rimediato contro la Salernitana. La Lazio ha l'opportunità di rialzare la testa a partire proprio da martedì 28 novembre data in cui scenderà in campo all'Olimpico per la gara di Champions League contro il Celtic che sarà in parte decisiva in vista della qualificazione.

Anche la società ha suonato la carica con un post pubblicato sui social: "Ritorna la Champions League!", questo il messaggio.