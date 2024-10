Lazio, la società suona la carica: "Torniamo in azione!" - FOTO

Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per la seconda giornata di Europa League nella sfida contro il Nizza in programma giovedì 3 ottobre alle 18.45. Un match importantissimo per i biancocelesti che hanno iniziato al meglio il cammino europeo battendo all'esordio la Dinamo Kiev per 3-0. In vista della gara contro la formazione francese la società ha ricordato l'appuntamento sui social: "Torniamo in azione in Europa League!".