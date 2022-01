Lazio, Luis Alberto saluta Escalante: "Goditi questa nuova tappa" - FT

Luis Alberto e Gonzalo Escalante non condivideranno più lo stesso spogliatoio, almeno per questa stagione. L'argentino è stato ceduto in prestito all'Alavès fino alla fine di questa annata. I due centrocampisti hanno stretto una bella amicizia che va oltre il campo e Magic Luis ha voluto dedicare delle Instagram Stories al suo compagno di reparto: "Ci vediamo presto nasone. Goditi questa nuova tappa".