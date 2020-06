Lazio, Luis Alberto scalpita: "Inizia il conto alla rovescia" - FOTO

Il ritorno del campionato si avvicina e in casa Lazio la voglia di calcio è tanta. Luis Alberto non vede l'ora di tornare in campo e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dell'allenamento di oggi, accompagnata dallo stato: "Inizia il conto alla rovescia". Lo spagnolo, in gran forma prima della sosta, ha voglia di tornare alla sua normalità. Una normalità fatta di giocate di alta classe.