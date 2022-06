Lazio, Marcos Antonio si gode Roma con una visita speciale - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

E' tempo di mettere da parte gli scarpini e indossare le vesti del turista per Marcos Antonio. Il classe 2000 è un nuovo giocatore della Lazio, manca solo l'ufficialità ma il centrocampista brasiliano è da considerare a tutti gli effetti un calciatore biancoceleste. In questa settimana è sbarcato nella Capitale per svolgere le consuete visite mediche e di idoneità sportiva prima di porre nero su bianco. Dal suo arrivo a Roma, Marcos non ha esitato a visitare il centro della città. Tra Piazza del Popolo e il Colosseo, il 20enne ex Shakhtar sta filmando ogni momento nel visitare le bellezze della Capitale. Qualche minuto fa, il regista brasiliano ha condiviso su Instagram uno scatto con una persona speciale e molto nota nel mondo Lazio. La Formiguinha si è recato a Palazzo Manfredi come location dopo aver visitato lo stupore che lascia il Colosseo ad ogni turista. In particolare, Marcos ha pubblicato la foto con lo chef stellato Giuseppe Di Iorio che ha postato uno scatto insieme ringraziando il giocatore della visita: "Benvenuto" ha scritto con l'emoticon dell'aquila. A fine articolo lo scatto social.