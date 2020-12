Lazio, Marusic esulta e Milinkovic lo prende in giro: "Roberto Carlos?"

LAZIO SOCIAL - La Lazio torna a vincere all'Olimpico, con una prova super convincente stende il Napoli e si rilancia. Una dimostrazione importante quella delle aquile che porta morale e punti alla squadra di Inzaghi. Adam Marusic è stato tra i protagonisti del successo con una prestazione ben oltre la sufficienza: attento in fase difensiva e penetrante in fase offensiva. Proprio dal suo cross è nata la rete del vantaggio di Immobile. Il montenegrino ha esultato sui social postando la foto di ieri accompagnate dal messaggio: "Grande vittoria! +3". Immediate sono arrivate le reazioni dei compagni di squadra che hanno ironizzato sul fatto che il cross disegnato dall'esterno sia stato fatto con il piede sinistro. Marusic, infatti, è un esterno destro che per necessità (a causa degli infortuni di Fares e Lulic) si è adattato sull'out opposto. Così Correa ha commentato con l'emoticon del treno, mentre l'ex Jony ha scritto: "Mancino fratello?". Ancora più divertente il commento di Sergej Milinkovic Savic, grande amico di Adam con cui condivide anche il procuratore, che ha scritto: "Roberto Carlos".