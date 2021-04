Lazio - Milan, l’esultanza di Marusic: “Crediamoci fino alla fine” - FOTO

Era una gara da non sbagliare, come una finale. Detto fatto per la Lazio che non si fa scappare l'occasione e asfalta 3-0 il Milan tra le mura amiche dell'Olimpico. La doppietta di Correa e il gol di Immobile consentono alla Lazio di salire a quota 61 punti in classifica, a -5 dalla zona Champions ma con una gara da recuperare. Adam Marusic ha esultato per il successo con un post sul suo profilo Instagram: "Grande prestazione di gruppo! Uniti per crederci fino alla fine!".