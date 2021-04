Lazio, Milinkovic suona la carica sui social: "Pronti a combattere"

Un vero e proprio mini ciclo di 5 partite aspetta la Lazio nel mese di aprile, in cui i biancocelesti affronteranno anche Napoli e Milan. Non si potrà più sbagliare per restare in corsa nella lotta Champions, e Milinkovic, attraverso un video con i suoi gol e le sue giocate postato su Instagram, ha suonato la carica proprio in vista dei prossimi impegni: "Pronti a combattere ".

