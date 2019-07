Lazio, Murgia è diventato papà: gli auguri degli ex compagni - FOTO

Saranno giorni difficili da dimenticare, per Alessandro Murgia. Prima l'ufficialità del suo addio alla Lazio, la squadra che tifa fin da bambino e nella quale è cresciuto come giocatore e come uomo, poi la nascita di sua figlia Dea. Come avevamo anticipato stamattina, infatti, l'ex centrocampista biancoceleste già nella giornata di ieri aveva lasciato il ritiro della Spal per stare accanto alla sua compagna, ormai prossima al parto. E, due ore fa, è nata la piccola Dea: è la primogenita della coppia, che oggi festeggia il più bel giorno della loro vita. La notizia è stata data direttamente da Murgia sul proprio profilo Instagram, scatenando nei commenti una scia di auguri da parte di tanti suoi ex compagni laziali, e non solo. Immobile, Armini, Correa, Proto, ma anche Romagnoli, Locatelli, Calabria e tanti altri. Tutti i suoi amici hanno tenuto a complimentarsi con lui per quest'altro nuovo grande cambiamento dell sua vita. Di seguito, ecco la foto pubblicata e i commenti.

