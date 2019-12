Lazio, non sarai mai sola! Anche le ladies in viaggio verso Riyad - FT

Domani a Riyad è in programma la finale di Supercoppa Italiana. Lazio e Juventus si sfideranno per alzare al cielo l’ultimo titolo del 2019. Le squadre, arrivate nella capitale dell’Arabia Saudita tra giovedì e venerdì sera, stanno continuando la preparazione alla partita, intervallata da conferenze stampa ed interviste ai media. I giocatori biancocelesti potranno contare sul sostegno dei tifosi, che seguiranno la gara dalle gradinate dell’impianto sportivo di Riyad, e non solo. Si stanno recando, proprio in questi minuti, in Arabia anche alcune ‘ladies’. Si tratta di Jessica Immobile, Patricia la moglie di Luis Alberto, Gaia Inzaghi e Desiré, fidanzata del ‘Tucu’ Correa. Tutte hanno reso partecipi i propri followers, pubblicando anche ‘stories’ sui rispettivi profili Instagram. Eccole di seguito:

Lazio, auguri ad Almeyda: nel suo palmarès anche una Supercoppa contro la Juve

PRIMAVERA - Lazio, Armini: “Una prova di carattere, chiudiamo in bellezza..." - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE