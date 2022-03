Lazio, nuovo sondaggio per i tifosi: protagonista Olympia – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La prossima giornata di campionato vedrà la Lazio impegnata contro il Venezia all’Olimpico, la sfida è in programma lunedì 14 alle 20:45. Per l’occasione Binance ha lanciato un nuovo sondaggio, protagonista d’eccezione è Olympia. I tifosi hanno la possibilità di scegliere il colore dei nastrini che l’aquila indosserà, nel consueto volo prima del match, in tutte le prossime gare casalinghe. Lo ha reso noto la società tramite i canali social ufficiali.

Scegli i nastrini che l'aquila Olympia indosserà durante il volo nelle partite casalinghe!

Registrati su @BinanceFanToken per partecipare al sondaggio ➡️ https://t.co/9g50iKZM7E pic.twitter.com/yxYOu0RfUf — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 7, 2022

