Lazio, Patric si complimenta con Lazzari: "Meriti tutto fratellino" - FT

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Contro il Sassuolo è arrivata l'ennesima prova senza sbavature da parte di Patric che sta sorprendendo tutti, soprattutto Sarri. Il mister ha infatti sottolineato in conferenza stampa post partita: "Patric secondo me è un giocatore sottovalutato, è un giocatore molto tecnico, molto veloce, di estrazione non è un difensore, quindi sta facendo un percorso. Se ripenso alle ultime sette otto partite di Patric non vedo errori. Ne ha fatti a inizio stagione, uno grossolano con l'Empoli, però ormai da qualche partita gli errori li sta limando molto". Lo spagnolo, festeggiando la vittoria su Instagram, si è voluto complimentare con Lazzari che ha segnato il gol che ha sbloccato la gara: "Cadiamo e ci rialziamo insieme!! Meriti tutto fratellino".