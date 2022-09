Lazio, Pedro non molla i suoi compagni e dalla tribuna grida: “Forza Lazio” - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Pedro non figurava tra i convocati per la gara di Europa League di giovedì, ma nonostante questo si era comunque presentato all’Olimpico per sostenere i suoi compagni. Nel post partita Sarri in conferenza ha dichiarato che avrebbero valutato le sue condizioni nei giorni seguenti, il problema alla caviglia però sembra non dare tregua allo spagnolo che anche per la sfida contro l’Hellas Verona è stato escluso dal tecnico. E oggi, come giovedì, l’attaccante ha preso posto in tribuna per supportare la sua squadra. Lo testimonia il suo ultimo post su Instagram, qualche scatto dallo stadio accompagnato dal messaggio: “Andiamo ragazzi! Forza Lazio!"