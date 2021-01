Lazio, primo derby della Capitale per Andreas Pereira: il video pre partita

La prima volta non si scorda mai. Oggi sarà quella di Andreas Pereira che farà l'esordio in uno dei derby più sentiti e seguiti del pianeta. Il brasiliano, arrivato in estate dal Manchester United, si sta ritagliando diversi spezzoni di partita sotto la guida Inzaghi e, piano piano, si sta inserendo negli schemi del mister. Oggi avrà l'occasione di mettere ancora in mostra le sue qualità, molto probabilmente ancora partendo dalla panchina. Prima della gara, il numero 7 biancoceleste ha pubblicato su Instagram un video trailer per caricarsi a uno dei match più importanti della stagione.