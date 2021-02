Lazio, primo gol per Escalante. E la moglie esulta: “Vamos” - FOTO

Un gol fortunato ma importante quello di Escalante che, a San Siro contro l'Inter, trova contemporaneamente la sua prima rete con la maglia biancoceleste e in Serie A. Il centrocampista argentino ha permesso alla Lazio di accorciare il risultato a circa mezz'ora dal termine. La squadra di Inzaghi non riesce a raggiungere il pareggio e esce sconfitta 3-1 dal Meazza. Delfina, moglie di Escalante, ha esultato per il gol del marito con un video sul suo profilo Instagram e un commento preciso: "Vamos".