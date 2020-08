Lazio, Raul Moro felice dell'arrivo di Reina: la foto postata dall'ex Primavera - FT

20 anni di differenza ma con la Lazio in comune. Raul Moro, classe 2002, condividerà lo spogliatoio con Pepe Reina, classe '82 e nuovo acquisto biancoceleste. L'esperienza del portiere spagnolo darà una grossa mano soprattutto ai più giovani, come l'ex Primavera che ha esordito in Serie A lo scorso 20 luglio contro la Juventus. Il talentino laziale ha salutato l'arrivo del suo connazionale con una foto sui propri social.

