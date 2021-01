Lazio - Roma, Correa ribadisce il concetto: "SS LAZIO 1900" - FOTO

Non ha preso parte alla sfida, visto il suo ritorno in gruppo solo negli ultimi giorni a Formello, Joaquin Correa. Non ha però contenuto la gioia in pachina, partecipando ai festeggiamenti con i compagni, e ribadendo su Instagram il primato capitolino biancoceleste: "SS Lazio 1900 ".

