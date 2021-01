Lazio - Roma, Manila Nazzaro: "Quando combattiamo siamo aquile reali" - FT

LAZIO-ROMA SOCIAL - La gioia della Lazio per la super vittoria contro la Roma passa in un attimo dal campo ai social, e li invade. I tifosi si scatenano, ma pure i giocatori pubblicano ogni tipo di messaggio ed esultanza per ribadire la superiorità biancoceleste nella notte del derby. Al festeggiamento si unisce anche Manila Nazzaro, tifosissima laziale, che in alcune storie su Instagram ha detto: "Qualcuno ieri ha fatto una partita e ha vinto 3-0, e non sono gli altri ma siamo noi. Comunque ragazzi, siamo eccezionali, quando c'è da combattere non ci batte nessuno. Quando c'è da combattere diventiamo aquile reali".

Lazio - Roma 3-0 / I gol di Immobile e Luis Alberto con le urla di Zappulla - VIDEO

Lazio - Roma, la buonanotte di Lazzari al popolo biancoceleste - VIDEO

Torna alla home page