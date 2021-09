Lazio - Roma, Milinkovic da impazzire sui social: "Oggi KO non ci andiamo noi" - FOTO

La Lazio s'aggiudica il derby della Capitale al termine di una gara vissuta con intensità. I biancocelesti partono bene da subito, con il gol di Milinkovic che apre le marcature. Non passa molto e il risultato è già 2 a 0: questa volta sul tabellino c'è il nome di Pedro. La Roma tenta di recuperare ma la rete di Felipe Anderson è una sentenza. Al termine del match, il "Sergente" ha condiviso su Instagram alcuni scatti del match, per poi aggiungere: "Oggi KO non ci andiamo noi".

