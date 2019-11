Lazio, Romulo e gli auguri a Manzini: "Sei una persona che rimane dentro" - FOTO

Uno come lui, anche se dietro le quinte, non passa inosservato. La storia della Lazio e quella di Maurizio Manzini si sono intrecciate nel lontano 1971, e il loro rapporto da allora si è consolidato sempre di più. Chiunque sia passato a Roma, sponda biancoceleste, non può che essere rimasto impressionato di fronte ad una personalità come la sua. La dimostrazione di questo arriva dal profilo Instagram di Romulo, ex biancoceleste, oggi in forza al Brescia, che ha voluto fare degli auguri speciali al Team Manager della Lazio: "Ci sono delle persone che ti rimangono dentro, tu sei una di queste Maurizio. La tua professionalità, il tuo impegno, ma soprattutto i tuoi valori umani sono plausibili!"

