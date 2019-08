Lazio, Signori ricorda l'esordio all'Olimpico - FOTO

Come non ricordare le giocate incredibili di Beppe Signori? Un giocatore che non verrà mai dimenticato dai tifosi biancocelesti. Lui stesso non scorderà mai le gioie vissute con l'aquila sul petto. Infatti, su Instagram ha voluto ricordare il suo esordio: "27 anni fa il mio esordio all'Olimpico con la maglia della Lazio: 114 partite e 84 gol". Insomma, proprio il 22 agosto Signori incantò per la prima volta i supporter assiepati sulle gradinate dell'Olimpico. E il bottino conquistato in biancoceleste parla per lui.

LAZIO, SEDUTA A FORMELLO

SAMPDORIA - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE