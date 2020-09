Lazio, Simone e Pippo Inzaghi in posa: "Brotherhood!" - FOTO

LAZIO SOCIAL - Avversari per 90 minuti, ma fratelli e amici per tutta la vita. Simone e Filippo Inzaghi si sono affrontati in amichevole ieri all'Olimpico in una sfida conclusasi a reti bianche. Lazio e Benevento non si sono fatti male sul campo e i due tecnici hanno avuto dettagli in più su cui lavorare. I due mister hanno posato per la foto di rito prima del match. La società capitolina ha postato sui social lo scatto accompagnata dal messaggio: "Brotherhood!". Una questione di famiglia per i due in attesa delle due sfide in campionato.