Lazio, sui social sbarca la "banda Sudamericana" - FOTO

C'è una nuova banda in città che vuole il comando. No, non è quella della Magliana con il Libanese e il Freddo perchè ora la Capitale è guidata dai Sudamericani. I brasiliani Leiva e Pereira e gli argentini Escalante e Correa hanno già conquistato Formello e con la maglia della Lazio vogliono stupire anche in Europa. Con una Instagram Story pubblicata da Lucas, i quattro si sono definiti scherzosamente "la banda Sudamericana". Questa coesione si riversa poi sul campo, con sintonia e spirito di sacrificio, quello che serve alla squadra per arrivare lontano.