Lazio, Zauri ricorda il match con il Real Madrid: “Non si può descrivere” - FOTO

Luciano Zauri ha ricordato su Instagram la partita di Champions League del 2007 contro il Real Madrid. Nel post, l'ex Lazio, ha immortalato la foto con Sergio Ramos, all'interno del campo. La partita finí 2-2, con la doppietta di Ruud Van Nistelrooy per i blancos e la doppietta di Goran Pandev per i biancocelesti. Il match era valido per il girone, in cui erano presenti, Werder Brema e Olympiacos oltre al club spagnolo e alla Lazio. Zauri ha descritto la foto con queste parole: "3/10/2007 Un'immagine che non può descrivere le emozioni di quei momenti". Alla fine di 90 minuti combattuti, le due squadre sono uscite dal campo tra gli applausi degli 80mila tifosi presenti allo stadio Olimpico di Roma.