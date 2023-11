Match Day | Salernitana - Lazio: il club suona la carica sui social - FOTO

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio è pronta a tornare in campo dopo la pausa del campionato. I biancocelesti oggi alle 15.00 saranno ospiti della Salernitana. I ragazzi di Sarri, dopo aver vinto quattro delle ultime cinque in campionato, vogliono ripartire nel migliore dei modi. Immobile e compagni hanno bisogno dell'intera posta in palio per risalire in classifica e avvicinare la zona Champions, distante 4 punti. Contro i campani, i biancocelesti avranno la spinta dei tifosi laziali giunti a Salerno per caricare la squadra. Per l'occasione, come di consueto, il club ha postato sui propri profili social una foto di Kamada con la didascalia "C'mon Eagles", l'emoticon dell'aquila e tutte le informazioni relative alla gara odierna.

