Morte Mihajlovic, Romagnoli: “Se ho fatto questo percorso è grazie a te”

La morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso il mondo del calcio. Dopo le parole di oggi, Alessio Romagnoli ha voluto salutare il tecnico anche sui social. Il difensore, che ha avuto Sinisa sia alla Sampdoria che al Milan, ha postato su Instagram una foto che lo vede in compagnia dell'allenatore. Ecco le sue parole: "Ciao Mister. Eri una persona unica in un mondo difficile come quello del calcio. Mi hai dato tanto, tantissimo.

Se ho fatto questo percorso è soprattutto grazie a te e a quello che ho imparato incontrandoti.

Mi mancherai".