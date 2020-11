Onazi, tifoso esagera e viene allontanato bruscamente. E Keita risponde: "Rispetto" - VD

Eddy Onazi e Keita Balde, due ex Lazio il cui rapporto non si è perso con il passare degli anni. Il nigeriano ha postato un video sul suo profilo Twitter in cui un tifoso, esagerando con le effusioni, è stato cacciato bruscamente da un'altra persona lì presente. L'attaccante della Sampdoria ha ricondiviso il video che lo ha molto divertito, lasciando un messaggio al suo ex compagno: "Respect man". Nello spogliatoio biancoceleste i due calciatori sono sempre stati molto affiatati e questo legame è rimasto saldo anche a distanza di tempo.

