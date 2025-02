Sanremo, le canzoni dei big in gara in chiave Lazio: tutti gli accostamenti

Siamo nella settimana di Sanremo e ieri, 11 febbraio, è andata in onda la prima serata che, come di consueto, ha tenuto incollati alla tv gran parte degli italiani. Tra chi ha seguito la kermesse c'è anche la Lazio, che ha commentato in diretta su X alcuni pezzi, o meglio, che ha associato ai titoli delle canzoni in gara alcuni momenti della storia biancoceleste.

Si è iniziato con "Chiamo io, chiami tu" di Gaia, abbinata alla storica esultanza del Tata Gonzalez con lo scarpino all'orecchio per mimare il telefono, per poi continuare con "Cuoricini" dei Coma_Cose con una foto di Castellanos che festeggia formando un cuore con le mani. Si è proseguito con "Incoscienti Giovani" di Achille Lauro con una foto di Balde e Pedro, facendo leva sulla loro giovinezza, seppur in diversi termini, e poi con "La Cura Per Me" di Giorgia, associata a Marco Baroni, che dopo un'estate burrascosa ha saputo risollevare la squadra e l'ambiente

È stato poi il turno di "Fuorilegge" di Rose Villain, associata a Guendouzi e Rovella, e di "Dimenticarsi alle 7" di Elodie con una foto di Felipe Anderson, a ricordare il suo numero di maglia. Sempre rimanendo sul tema del ricordo, ecco arrivare "Non ti dimentico" dei Modà, associata al trio delle meraviglie: Luis Alberto, Milinkovic e Immobile.

Avvicinandoci alla fine, Lucio Corsi ha presentato "Volevo essere un duro", associata dalla Lazio a Samuel Gigot e alla sua irruenza in campo e poi Fedez ha cantato "Battito", che ha ricordato Caicedo e la sua esultanza a simulare proprio il battito del cuore. Per concludere, è stato il turno di "Amarcord" di Sarah Toscano, accostata a Stefan Radu e Stefan Lulic con la famosa Coppa Italia del 2013.

Di seguito la prima foto del tweet della Lazio, da cui poi si possono vedere tutti gli accostamenti: