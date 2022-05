Serie A | Leao MVP della stagione, i complimenti social di Cabral

TUTTOmercatoWEB.com

LAZIO SOCIAL - Rafael Leao è stato eletto MVP della stagione. L'attaccante rossonero ha trascinato il Milan al titolo a suon di gol e assist. Il premio gli è stato assegnato al termine del match con il Sassuolo e la Serie A gli ha dedicato due post. "Velocità, assist, gol e tanta qualità: contributo totale per arrivare al 19° scudetto rossonero" recita il post. Tra i commenti spunta anche quello di Jovane Cabral che scrive: "The best". I due hanno un passato in comune allo Sporting Lisbona e sono ancora oggi legati. Lunedì la punta era a Torino per vedere da vicino l'amico nella sfida tra Juventus e Lazio.