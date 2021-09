Torino - Lazio, pareggio in 'famiglia' per i fratelli Milinkovic: l'affetto di Sergej - FOTO

Cala un pareggio amaro al Grande Torino. La Lazio dopo essere andata sotto al 76' con il gol di Pjaca, al 91' ha reagito con quello di Immobile. Il bomber biancoceleste ha trasformato il rigore concesso a Muriqi nell'1-1 finale beffando Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere dei granata doveva sostenere una sfida tutta in "famiglia". Di fronte a lui c'era infatti il fratello Sergej. I due si erano incontrati solamente una volta: era il 4 novembre 2018, Vanja militava nella Spal e quella partita finì 4-1 per la Lazio. Dopo la gara odierna, Sergej ha pubblicato tramite una sua stories di Instagram una foto che ritrae lui e suo fratello in un abbraccio accompagnata da un cuore. Se i due oggi hanno ottenuto un solo punto, chissà se il Sergente riuscirà nella gara di ritorno a battere Vanja.