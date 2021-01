Atalanta, cercasi soluzione per Gomez: idea scambio di prestiti con Eriksen

Il Papu Gomez sembra essere sempre più un peso per l'Atalanta. Dopo l'acceso litigio con Gasperini, il club bergamasco vuole liberarsi del suo capitando e sta valutando la soluzione migliore. Molte squadre italiane e non solo hanno sondato il terreno per il numero 10 argentino che farebbe comodo a molti allenatori. Come riporta Tuttomercatoweb.com, l'Inter si sarebbe fatta sotto in modo particolare per il fantasista della Dea. La dirigenza nerazzurra starebbe pensando a uno scambio di prestiti tra Gomez ed Eriksen, elemento che con Conte sta trovando pochissimo spazio. Questa soluzione potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane a meno che l'Atalanta non ricevi offerte migliori per l'argentino ex Catania.