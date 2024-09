Calciomercato | Candreva vuole tornare in campo: la sua ultima mossa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Candreva non è ancora pronto ad appendere gli scarpini al chiodo. A 37 anni l'ex esterno della Lazio vuole rimettersi in gioco dopo gli anni a Salerno, far vedere di poter dare ancora molto in Serie A. Motivo per cui, secondo quanto riporta Tuttosport, l'esterno avrebbe deciso di offrirsi da svincolato al Torino di Urbano Cairo, squadra alla quale farebbe comodo un rinforzo d'esperienza sulla fascia.