Calciomercato, De Paul: "Sarei felice di andare all'Atletico Madrid"

È stato al centro di insistenti voci di mercato durante tutta la sessione estiva. Dopo essere stato accostato a Leeds, Leicester, Juventus,Lazio, Fiorentina e Napoli, Rodrigo De Paul ha deciso di restare all'Udinese. Una scelta di cuore per un ragazzo pronto al definitivo salto di qualità. Il numero 10 argentino è uscito allo scoperto e, durante un'intervista per il quotidiano spagnolo Marca, ha affermato: "So che l’Atletico Madrid era interessato a me. Simeone ha catturato la mia attenzione. I colchoneros giocano un calcio dinamico che mi piace. Ogni sessione di allenamento per loro sembra una partita ufficiale. Noi, in Argentina, siamo cresciuti con questa impostazione. È un club molto grande in cui militare per traguardi importanti e, se un giorno succedesse, sarei felice di andarci".

