Calciomercato | Il Lecce si rinforza ancora: dagli svincolati arriva un ex Bologna

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La partenza in campionato del Lecce è stata strabiliante. La squadra di D'Aversa è ancora imbattuta e ha conquistato 7 punti su 9 a disposizione, battendo Lazio e Salernitana e pareggiando in rimonta (da 2-0) contro la Fiorentina. I salentini ora non hanno intenzione di fermarsi e per aumentare le possibilità di salvezza sono tornati sul mercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è in arrivo in Puglia l'esterno ex Bologna, oggi svincolato, Nicola Sansone. Il casse 1991 sarebbe atteso domani in città per le visite mediche, prima dell'annuncio ufficiale. Un altro grande colpo per Corvino che, a una rosa giovane e qualitativa, aggiunge l'esperienza di un giocatore che conosce a menadito il calcio italiano e con un importante passato in Europa.