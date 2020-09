Calciomercato, inserimento del Milan per Torreira: la situazione

Lucas Torreira sembra destinato a fare ritorno in Serie A. Il centrocampista dell'Arsenal è stato accostato a diverse squadre italiane tra cui Torino, Fiorentina, Roma, Lazio e adesso anche il Milan. Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, i rossoneri avrebbero sondato il terreno per l'uruguaiano che non rientra nei piani di Arteta. Il Torino è interessato al calciatore in particolare perché il tecnico Giampaolo lo conosce molto bene. La Fiorentina sembra essersi un po' defilata dopo le dichiarazioni di Pradé che ha ammesso che, con Bonaventura e Borja Valero, i viola sono al completo sulla mediana. Il nome di Torreira è stato accostato anche alla Lazio che al momento sembra avere priorità in altri ruoli, la difesa soprattutto.