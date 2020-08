Calciomercato Lazio, anche il Napoli su Lasagna: proposto uno scambio all'Udinese

Non solo la Lazio interessata a Kevin Lasagna. Anche il Napoli ha messo nel mirino l’attaccante italiano dell’Udinese. Come riporta Tuttomercatoweb.com la dirigenza partenopea avrebbe proposto uno scambio di prestiti tra Andrea Petagna, prelevato dalla Spal a gennaio, e Lasagna. Il club friulano ha rifiutato la proposta richiedendo esclusivamente un trasferimento a titolo definitivo. Si prospetta un’asta quest’estate per il capitano dell’Udinese. Inzaghi vorrebbe portarlo a Roma perchè è un profilo che a lui piace molto. Lasagna sarebbe molto utile per rinforzare l'attacco biancoceleste del prossimo anno visto l'impegno in 3 competizioni.

