Calciomercato Lazio | Arthur nel mirino del Paok: la situazione

La Lazio continua a lavorare sul mercato e tra i vari profili la società è alla ricerca di un regista. Tra i nomi accostati ai biancocelesti c'è anche quello di Arthur, in uscita dalla Juventus. Sul giocatore, però, non c'è solo l'interesse dei capitolini ma anche quello del PAOK che, come riporta Tuttomercatoweb.com, avrebbe aperto un canale di comunicazione con i bianconeri che attendono di capire dal brasiliano se è disposto ad accettare la destinazione.