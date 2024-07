Calciomercato Lazio | Chieste informazioni per Gudmundsson: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Si aggiunge un nome alla lunga lista di calciatori accostati alla Lazio. In queste ore, secondo quanto riporta Matteo Moretto sul proprio profilo X, la società biancoceleste si sarebbe mossa per il talento islandese Albert Gudmundsson. Protagonista la scorsa stagione con la maglia del Genoa, è tra i nomi più ambiti del panorama nazionale, motivo per cui la sua valutazione negli scorsi mesi è schizzata alle stelle. Stando a quanto scrive l'esperto di mercato, da Formello avrebbero avviato i primi contatti con i liguri per sondare la situazione e valutare la fattibilità dell'operazione. Per prezzistica il profilo di Gudmundsson non dovrebbe essere troppo distante da quanto chiede il Manchester United per lasciar partire Greenwood, una cifra superiore30 milioni di euro e apparentemente dai parametri biancocelesti.