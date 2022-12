Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “L’offerta dell’Almeria per un attaccante”

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Si avvicina la sessione invernale di mercato, lontano dal Mondiale i club stanno studiando i possibili colpi per poter rinforzare le rispettive rose e renderle maggiormente competitive in vista della seconda parte di stagione e non solo. Mentre la Lazio è indaffarata a far quadrare i conti e a riflettere sulle strategie da attuare per finalizzare gli acquisti, c’è qualcuno che è pronto a bussare alla sua porta con un’offerta per un attaccante. Come riporta ElGolDigital, il club in questione è l’Almeria che avrebbe messo nel mirino Raul Moro. L’ala, attualmente in forza alla Ternana, è di proprietà della società biancoceleste con la quale ha un contratto fino al 2025. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni del club spagnolo, tanto da essere pronto a sborsare circa quattro milioni di euro per averlo. Soldi che potrebbero fare molto comodo alla Lazio che potrebbe alleggerire la sua posizione e provare così a sbloccare l'indice di liquidità.

