Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Durmisi-Besiktas si può fare, ma..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Ha raggiunto Auronzo da pochi giorni, ma Riza Durmisi ancora non è riuscito a scendere in campo per gli allenamenti. Il danese si porta dietro i postumi dell'infortunio subìto sul finale della passata stagione. Al momento, il suo futuro sembra essere lontano dalla Lazio: mister Inzaghi per la fascia sinistra ha deciso di puntare sul veterano Lulic e il neo arrivato Jony. Come riportato da diversi media in Turchia, la squadra in pole per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno sarebbe il Besiktas, alla ricerca di un terzino sinistro per sostituire il partente Adriano (in passato cercato anche dalla Lazio) che ha appena rescisso il contratto con il club di Istanbul. Un acquisto lì a sinistra serve come il pane: a confermarlo il presidente dei bianconeri. Dal canto suo, la Lazio ha posto le condizioni per lasciare andare Durmisi: prestito di un anno con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. Formula che però non convince il Besiktas, che vorrebbe invece un diritto di riscatto con qualche milione in meno. I contatti ufficiali fra le due società sono già stati avviati. Oltre alla formula, l'altro ostacolo sarebbe rappresentato dal gradimento dello stesso Durmisi, non convintissimo della destinazione: vorrebbe restare in uno dei campionati top d'Europa (il Marsiglia l'altra squadra interessata a lui). Lazio e Besiktas continuano a trattare. Nonostante tutto, la possibilità di arrivare a dama sembra essere concreta. Durmisi e la Lazio restano in attesa.

