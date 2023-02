Calciomercato Lazio, Fares-Alanyaspor: le ultime sulla trattiva

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il destino di Mohamed Fares è ancora tutto da decifrare. Il terzino algerino sembrava ad un passo dal trasferimento in prestito all'Alanyaspor fino al termine della stagione, ma al momento la trattativa sembra essersi arenata. Il mercato in Turchia è aperto fino all'8 febbraio. Quindi il tempo per concludere positivamente l'affare stringe. Il nodo è quello dell'ingaggio che la Lazio vorrebbe delegare alla compagine turca che però non ha dato segnali positivi in tal senso. Una fase di stallo che non è di certo di buon auspicio.