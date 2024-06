Calciomercato Lazio, il Bologna spinge per Tudor: tutti gli aggiornamenti

WEBTV LAZIO, IL PROMEMORIA PER GLI ABBONATI: IL COMUNICATO DELLA SOCIETÀ Si ricorda a tutti i tifosi ancora in possesso di un abbonamento tradizionale cartaceo, di passare il prima possibile ad un abbonamento digitale (Millenovecento o Eagle Card), recandosi presso uno dei punti vendita Lazio Style 1900 entro il 30 maggio 2024. Ci... Si ricorda a tutti i tifosi ancora in possesso di un abbonamento tradizionale cartaceo, di passare il prima possibile ad un abbonamento digitale (Millenovecento o Eagle Card), recandosi presso uno dei punti vendita Lazio Style 1900 entro il 30 maggio 2024. Ci... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | OCCHI SUL SASSUOLO: CHIESTE INFORMAZIONI PER UN CENTROCAMPISTA La Lazio ristruttura il centrocampo. Si rimane in allerta in caso di occasioni e di opportunità di mercato, soprattutto se Guendouzi dovesse lasciare la Capitale. A questo proposito sarebbe tornato di moda il nome di Daniel Boloca del Sassuolo:... La Lazio ristruttura il centrocampo. Si rimane in allerta in caso di occasioni e di opportunità di mercato, soprattutto se Guendouzi dovesse lasciare la Capitale. A questo proposito sarebbe tornato di moda il nome di Daniel Boloca del Sassuolo:...