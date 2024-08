Calciomercato Lazio | Isaksen non è più intoccabile: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - "Tutti importanti, nessuno indispensabile", questa è la frase che più volte il direttore sportivo Angelo Fabiani ha pronunciato facendo riferimento alle possibili uscite in casa Lazio. Un must che ha un significato preciso: non esistono giocatori incedibili. In questa fase di calciomercato, tra l'altro, ogni uscita potrebbe essere oro. La società biancoceleste sta lavorando sul fronte cessioni, ha bisogno di fare spazio in lista per aprire le porte a nuovi acquisti - Cherki, in questo senso, è una pista da seguire attentamente - e garantire a Baroni una rosa completa e competitiva su tre fronti. Motivo per cui ogni opzione verrà presa in considerazione e tra queste anche quella di cessioni che, fino a poco tempo fa, sembravano impensabili. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, troverebbero conferma le voci su un possibile addio di Gustav Isaksen. L'esterno danese, arrivato solo un anno fa nella Capitale, nella scorsa stagione non ha convinto, così come in questa fase di pre-campionato. Le premesse sul suo potenziale non sembrerebbero esser state rispettate, motivo per cui davanti a un'offerta congrua la Lazio sarebbe disposta a dire di 'sì'.

